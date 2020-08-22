Top 10 Reasons Why I, Donald Trump, Will Not Accept the Election Results

It’s no surprise Donald Trump won’t accept the election results or leave the White House, with his toothbrush & Dippity Do & here’s his Top 10 reasons (in his characteristic ALL CAPS)…
10. I HAVEN’T FINISHED THE ‘WHOPPER’ UNDER MY PILLOW!
9. I’M NOT BUDGING UNTIL YOU GIVE ME RUTH BADER GINSBERG‘S SLOT!
8. No time – I WANT TO SHOW BIDEN MY 2nd SET OF BOOKS!
7. I HAVEN’T FINISHED TRYING ON DEBORAH BIRK’S SCARVES YET!
6. Nope – NOT WHILE KAMALA’S ELIGIBILITY IS STILL IN QUESTION!
5. I HAVEN’T CLEANED OUT THE WHITE HOUSE WALL SAFE YET!
4. I SUBLET IT TO ‘QAnon‘! THERE’S NOTHING LIKE A ROUSING SATANIC ORGY TO SPOOK BIDEN & I’M HOSTING!
3. YOU SEE – STEVE BANNON OWES ME ON THE WALL FRAUD DEAL & WON’T KNOW MY CHANGE OF ADDRESS!
2. I’M CHANGING MY NAME BACK TO DRUMPF & WORKING AS A ‘DRINK TASTER’ FOR PUTIN!
And #1 JANUARY 20th, I can’t…
‘THE PILLOW GUY’S’ COMING OVER TO MEASURE ME FOR A BUDDY PILLOW’!
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