Top 10 Reasons Why I, Donald Trump, Will Not Accept the Election Results

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Election Results

It’s no surprise Donald Trump won’t accept the election results or leave the White House, with his toothbrush & Dippity Do & here’s his Top 10 reasons (in his characteristic ALL CAPS)…

10.  I HAVEN’T FINISHED THE ‘WHOPPER’ UNDER MY PILLOW!

9.  I’M NOT BUDGING UNTIL YOU GIVE ME RUTH BADER GINSBERG‘S SLOT!

8.  No time – I WANT TO SHOW BIDEN MY 2nd SET OF BOOKS!

7.  I HAVEN’T FINISHED TRYING ON DEBORAH BIRK’S SCARVES YET!

election results

  6.  Nope – NOT WHILE KAMALA’S ELIGIBILITY IS STILL IN QUESTION!

5.  I HAVEN’T CLEANED OUT THE WHITE HOUSE WALL SAFE YET!

4.  I SUBLET IT TO ‘QAnon‘!  THERE’S NOTHING LIKE A ROUSING SATANIC ORGY TO SPOOK BIDEN & I’M HOSTING!

nude dancers

  3.  YOU SEE – STEVE BANNON OWES ME ON THE WALL FRAUD DEAL & WON’T KNOW MY CHANGE OF ADDRESS!

election results

  2.  I’M CHANGING MY NAME BACK TO DRUMPF & WORKING AS A ‘DRINK TASTER’ FOR PUTIN!

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putin toast

  And #1  JANUARY 20th, I can’t…

mypillow guy

‘THE PILLOW GUY’S’ COMING OVER TO MEASURE ME FOR A BUDDY PILLOW’!

election results

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Marilyn Sands
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